FETÖ üyeliği suçlamasından yargılanan Gurbanoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Sevda SARIKAYA -Halil YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Gurbanoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen türkücü Mahzun Kırmızgül, bugün duruşmada izleyici olarak yer aldı. Mahkeme, Gurbanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu getirilirken, taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanığın birçok akrabasının yanı sıra bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen türkücü Mahzun Kırmızıgül ve geçen senenin Azerbaycanlı Survıvor yarışmacısı Parviz Abdullayev bugün izleyici olarak katıldı.

GURBANOĞLU: FETÖ VE KÖPEKLERİYLE İŞİM OLMADI

Duruşmada savunma yapan sanık Gurbanoğlu, “Beni tanıyanlar biliyorlar, FETÖ’den nefret ederim. Ne onunla ne köpekleriyle işim olmadı. Üstüme iftira atıyorlar. 2015 yılında işten ayrılan adam, ‘Mubariz FETÖ’CÜ diyor. Neden o zaman değil de şimdi söylüyor. Türkiye’ye hayırlı bir iş adamı olarak çalıştım, siyasetle işim olmadı. Ben FETÖ’cü isem Türkiye’deki tüm iş adamlarını gelin buraya yığın. Yıllar önce Azerbaycan’a İlham Aliyev’in yanına gittim ve FETÖ’nün orada 40 okul açtığını, ajan olduklarını söyledim. Amaçlarının eğitim olmadığını söyledim. Aliyev, o okulları alıp devlete teslim etti” dedi.

Gurbanoğlu, “Türkiye ile Azerbaycan iki kardeş devlettir. Bakın bu gemiler batıyor, aylardır tutuklular. Türkiye ve Azerbaycanlı çalışanlar 9 aydır maaşlarını alamıyorlar. Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz. Tahliyemi istiyorum, kısıtlı da olsa işimin başında olayım” ifadelerini kullandı. Sanık Gurbanoğlu, “Kaldığım yerin karşısında FETÖ’cüler var. Sanık Ali Yıldırım bana ‘Rusya imamıyım’ diyor, ben de küfür ediyorum. Burada olmam FETÖ’cülerin ekmeğine yağ sürüyor” şeklinde konuştu.

BABAMIN SON GÜNLERİNDE YANINDA OLMAK İÇİN TAHLİYE İSTİYORUM

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasından sonra yeniden söz verilen sanık Gurbanoğlu, : “Söylenen her şey yalan inşallah. Siz de bunu görürsünüz bu oyun kirli oyun. Benim mal umrumda değil, babamı her an kaybedebilirim. En azından babamın son günlerinde yanında olmak için tahliye istiyorum. Ben hiçbir yere gitmem.” dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanık Gurbanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

(FOTOĞRAF)