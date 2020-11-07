FETÖ şüphelilerinin Yunanistan’a kaçışını organize eden 2 kişi yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isterken yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin kaçışını organize eden 2 kişi, gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 1’i Afganistan uyruklu, 21’i Türk toplam 22 kaçak, 16 Ağustos günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Türk vatandaşlarından 11’inin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz’ın da (30) FETÖ’ye üye olma suçundan arandığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde 500 bin lira ile 30 bin euro ele geçirildi.

Kaçakların yasadışı geçişini organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U., Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.