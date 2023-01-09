FETÖ şüphelilerinin kaçtığı araca açılan ateşte ağır yaralanan ihraç polis hayatını kaybetti

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EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araca polis tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru Sedat Türkmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen cuma günü, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edirne’de polis, bir grup FETÖ/PDY şüphelilerinin yasa dışı yollarda yurt dışına kaçacağını tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 FETÖ/PDY şüphelisinin bulunduğu, S.S.Ö.’nün kullandığı 34 FSH 758 plakalı aracı Başağıl-Çöpköy yolundaki uygulama noktasında durdurmak istedi. Sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı araç takibe alındı. Yaşanan takip sırasında polis araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu araç durdurulurken, içerisinde bulunan FETÖ/PDY şüphelisi eski polis memuru Sedat Türkmen’in ağır yaralandığı belirlendi. Türkmen, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Durdurulan araçta sürücü ve insan kaçakçılığından kaydı bulunan organizatör S.S.Ö. ile haklarında ‘FETÖ/PDY üye olmak’ suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararları bulunan ihraç komiser Ö.Y., ihraç uzman yardımcısı B.G., M.A.A. ve ihraç polis memuru Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Sedat Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Türkmen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.(DHA)

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