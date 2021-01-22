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FETÖ şüphelileri adliyede

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında salı günü Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir’de düzenlenen operasyonda 10 askeri okul eski öğrencisi ve 1 askeri mahrem abi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

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