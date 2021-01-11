FETÖ firarisi kadın, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan Z.T. adlı kadın, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan Z.T. isimli kadının adresini belirleyerek operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Z.T. yatak odasında yapılmış gizli bölme içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Z.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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