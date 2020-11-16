FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, tutuklandı

Malum reçete hastaya yazılır, hastanın reçetede yazılan ilaçları kullanarak şifa bulacağı, sağlığına kavuşacağı iddia edilir. Bu iddianın geçerli, reçetenin faydalı olabilmesi için önce hastayı ve hastalığı doğru teşhis etmek ve sonra da bu hastalığa iyi gelecek doğru ilaçları doğru dozda yazabilmek gerekir. Yeter mi yetmez hem hastanın ve hem de reçeteyi yazan doktorun ilaçların doğru dozda ve doğru zamanlama ile kullanıldığını kontrol etmesi ve gerekirse yeni doz yahut da ilaç yazması gerekir.