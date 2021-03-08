FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı

Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla farklı konularda söyleşi programları düzenliyor. 8 Mart haftası boyunca farklı konu ve konuklarla devam edecek olan söyleşi programı, Yenimahalle Belediyesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Kadın Hareketi ve İslami Feminizm, Yerel Yönetimde Kadın, Sivil Toplumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Türkiye’de Kadın Olmak konularının işleneceği ve dört gün sürecek söyleşilere siyasetçi, öğretim üyesi, sivil toplum temsilcisi, gazeteci gibi toplumda yer edinmiş 17 başarılı kadın konuşmacı katılacak.