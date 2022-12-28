Fethiyespor’da Sezer imzayı attı

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FETHİYE, (DHA)

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ara transfer döneminde kadrosuna takviye etmeye çalışan Fethiyespor, daha önce anlaşma sağladığı Etimesgut Belediyespor’dan ayrılan stoper Sezer Özmen’le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sezer, kariyerinde daha önce Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fransız ekibi Metz, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor, Hekimoğlu Trabzon ve Turgutluspor formalarını giymişti. Sezer sezonun ilk yarısında Etimesgut Belediyespor’da 17 maça çıkmıştı.

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