Fethiye’de yerleşik İngilizler çukurların doldurulmasını istiyor

Gökçe ADAR/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik İngilizler, Ovacık bölgesinde süren altyapı çalışmaları nedeniyle yol kenarlarında büyük çukurların oluştuğunu ve bu çukurların yağmur sularıyla dolup taştığını belirtti. Bu durumun yayaların can güvenliği için risk oluşturduğunu söyleyen turistler yetkililerle görüşüp, çukurların doldurulmasını istedi.

Fethiye’de yaşayan bir grup İngiliz, ilçede altyapı sorunlarının olduğunu ifade ederek, bu sorunların çözümünü talep etti. Çalışmalar devam ederken yol kenarlarında büyük çukurların ortaya çıktığını ve durumun yayalar için risk oluşturduğunu ifade eden İngilizler, bu çukurların kapatılmasını istedi.

‘YOLLARIN GÜVENLİ HALE GELMESİ LAZIM’

İngiliz David Kellet, “Ovacık’ta yaşıyorum. Burada altyapı sorunlarımız var. Bu sorunların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ancak bu çalışmalar sırasında da sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin yollar kazılı olduğu için, yollarda büyük çukurlar mevcut. Bu çukurlara yağmur suları aktığı zaman tarlalardan sular, yollara taşıyor. Suların etkisiyle yol kenarlarında biriken yumuşak ve sulu hale gelen çamurlu yollar bizler için tehlikeli oluyor. Bizim istediğimiz bu çukurların kapatılması ve yolların güvenli hale gelmesi” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgilendirilmediklerini söyleyen Kellet, “Bir evin önünde çalışma yapılacaksa, o evde yaşayanlar bunu bilmiyor. En azından o evde yaşayanlara bir bilgilendirilme yapılmalı ki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunup, ertesi gün evden dışarıya çıkarken vatandaş önlemlerini alsın. Bir kişinin bu iş için görevlendirilip, yollardaki açık yerlerin kontrol edilmesini istiyoruz. Bu konuyu da yetkililerle görüştük. Bu talebimizin işleme alınmasını bekliyoruz” dedi.

Çalışmaların sürdüğü bölgede yaşayan Nazmiye Kar ise “Ben Fethiye’de uzun yıllardır esnafım. En büyük problemleri bu altyapı çalışmaları sırasında kazılan yerlerin oralarda büyük göçüklerin olması. Ayrıca bu çukurlar yüzünden karşı yola geçemediklerini ve karşı yola geçebilmek için köprüye ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ben de buranın 20 yıldır altyapı sorunlarının olduğunu ve bu sorunların çözümü için çalışmaların başladığını anlattım. Belediye yetkililerinden randevu talep ettim. Fethiye Belediyesi yetkilileriyle bir görüşme yaptık. İngilizler sorunlarını iletti. Bu taleplerinin karşılık bulmasını bekliyorlar” dedi.

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