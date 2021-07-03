Fethiye’de tur teknesi battı; 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla), (DHA) – MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Fethiye’de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -