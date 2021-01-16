Fethiye’de sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA (DHA) MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasa sürdükleri belirlenen B.T. ve R.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta 12 bidon içerisinde 60 litre etil alkol, evlerinde yapılan aramada ise 225 litre sahte içki ve 15 litre metil alkol ele geçirildi.

Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. B.T. ve R.E. adlı şüphelilerin sahte içki üreterek, piyasaya sürdüğünü belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. İki şüphelinin bulunduğu araç dün ekipler tarafından durduruldu. Araçta 12 bidon içerisinde 60 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınarak, KOM Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden R.E.’nin evinde yapılan aramada 30 şişe bandrolsüz kaçak alkol, 4.5 litre sahte alkol ele geçirildi.

B.T.’nin evinde ise, alkol üretiminde kullanılan alkol damıtma, arıtma, ısıtma rezistans aparatları, hassas terazi, huni, tahliye boruları, arıtma kazanları, hidrometreler, alkolmetreler, termometreler, 1 KG fosfat, 400 gram maya, 13 kilogram toz anason, 550 gram alkol süzmede kullanılan toz karbon, 17 alkol kiti ve gliserin, 4 bidonda 200 litre sahte alkol, 22.5’lik şişelerde sahte alkol, 7 litre etil alkol, 3 adet bidonda 15 litre metil alkol, 2 şişe bandrolsüz alkol olmak üzere 225 litre sahte alkol, 67 litre etil alkol, 15 litre metil alkol ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan R.E. ve B.T., sorgularının ardından adliyeye sevkedilecek.

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