Ana Sayfa Güncel Haberler Fethiye’de otomobil, TIR’ın altına girdi: 5 ölü – Ek fotoğraflar
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“Teknoloji sağır-dilsiz engelini ortadan kaldırdı”
İSTANBUL (DHA) - Eskiden sıklıkla kullandığımız 'sağır-dilsiz' kavramının artık neredeyse tarihe karıştığını belirten Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, "Toplumda sağır dilsiz olarak tabir edilen, duyamadığı için...
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı panelvan dükkana daldı
Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA)- BAYRAMPAŞA'da otomobilin çarptığı panelvan minibüs iş yerine daldı. Kaza anı ve kaldırımda yürüyen kadının kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza...
Hafta içi kısıtlamasının nedeni, aile içi toplanmalar
SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, akşamları ev toplanmalarını önlemek için devam edildiğini söyledi. Akın, "Ama önümüzdeki dönemde düşük ve orta riskli illerde sınırlama 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var" dedi.
Camisiz minare restore edilmeyi bekliyor
Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesine bağlı Sevinç Mahallesi'nde deve kuşu yumurtası kullanılarak yapılan camisiz minare görenlerin ilgisini çekiyor. Mahallede yaşayan...