Fethiye’de otomobil, TIR’ın altına girdi: 5 ölü – Ek fotoğraflar

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, akşamları ev toplanmalarını önlemek için devam edildiğini söyledi. Akın, "Ama önümüzdeki dönemde düşük ve orta riskli illerde sınırlama 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var" dedi.