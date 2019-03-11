Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yoğun mesaisine devam ediyor. Yaşar, günlük programları kapsamında ilk olarak Demetevler de bulunan Yozgat Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi.

Burada Yozgatlılara seslenen Yaşar, daha sonra Batıkent’te vatandaşlarla beş çayında buluştu. Akşam yemeğini Yenimahalle Belediyesi İlkadım Düğün Salonu’nda Çankırı Kurşunlular ile beraber yiyen Yaşar, Çamlıca Mahallesi Temel Enerji Blokları’nda mahalle sakinleriyle buluştu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a gittiği tüm adreslerde vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

“Alnım ak, başım dik”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sizlerin karşısına ne söz verdiysem tutmuş olmanın rahatlığıyla çıkıyorum. Her gün binlerce insanla bir araya geliyorum. Hepsi samimi davranıyor. Her çaldığım kapıda insanlar güler yüzle karşıma çıkıyor. Fethi abi, Fethi Amca, Fethi diye insanlar bizleri selamlıyor. Bir mahallenin abisi olmak kolay değildir. Ben bu ilçede Fethi Yaşar oldum. Kimseye bir kötülüğüm dokunmadı. Halka hizmet hakka hizmettir diyerek her gün çalıştım. Bunun karşılığını halkta görmek çok güzel” dedi.

“Yetim hakkını gözettim”

Vatandaşın vergilerini vatandaşın yararına olmayan hiçbir konuda kullanmadığını ifade eden Yaşar, “Benim dünya adına istediğim her şeyi Allah bana nasip etti. Ne paraya ne makama ihtiyacım var. Memlekete hizmet etmek için bir yola çıktım. Bugüne kadar yaptığım her yatırımda harcadığım her kuruşta yetim hakkını gözettim. Kimsenin hakkına girmemek için mücadele ettim. Milletin yararına ne varsa onu yaptım” diye konuştu.