15.5 C
Ankara
5 Nisan 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Fethi Yaşar, mazbatasını aldı
Yaşar: “Herkesi kucaklamaya devam edeceğim”
Yaşar: “Herkesi kucaklamaya devam edeceğim”
Öne ÇıkanYerel Haberler

Fethi Yaşar, mazbatasını aldı

Editör Editör

-

5
0

Yaşar: “Herkesi kucaklamaya devam edeceğim”

31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandıktan 3’üncü kez zaferle çıkan ve yeniden Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar, Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Yenimahalle’de oyların yüzde 58,35’ini alarak rakiplerine açık ara fark atan Yaşar,  coşkulu kalabalığın alkışları arasında mazbatasını Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Dursun Genel’in elinden aldı.

“Benim sevdam Yenimahalle”

Yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de 10 senedir yaptığım gibi yine tüm Yenimahallelilerin belediye başkanı olarak herkese kucaklamaya devam edeceğim. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var, bunu Yenimahalle’de gerçekleştirdik. Türkiye’de de tesis edeceğiz. Bu ülke ancak sorunlarını birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aşabilir. Herkes sorumluluğunu bilirse halk kazanır. Halkın kazandığı yerde refah olur. Refahın olduğu yerde de huzur olur. Yenimahalle’de kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan; her vatandaşımıza eşit davranmaya, her mahallemize eşit hizmet götürmeye, kaynaklarımızı halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Benim sevdam Yenimahalle. Bana üçüncü kez bu görevi layık gören tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın gönlünü fethetmiş bir Başkan

Yaşar’ın büyük bir fark ile tekrar belediye başkanı olduğuna değinen Hakim Dursun Genel ise “Çok kıymetli başkanımız Fethi Yaşar, bundan önce katıldığı tüm seçimlerde olduğu gibi bugün de seçmen sayısının oy çoğunluğunu alarak 3’üncü kez belediye başkanı olmuştur. Kendisi ilçe halkı tarafından son derece sevilen, halkın gönlünü fethetmiş, mükemmel hizmetler yapmış değerli bir şahsiyettir. Yüzde 58 gibi büyük bir oy oranıyla ilçemizin belediye başkanı olmuştur. Kendisini şahsım ve Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu adına tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yenimahalle Belediyesi meclis üyelerine de mazbataları teslim edildi.

Önceki İçerikToshiba adını değiştirdi
Sonraki İçerikMazbata da mühür de milletimizindir
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.

NASA robot arı yaptı

Editör -
NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.
İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay’ın yörüngesine girerek Ay’a inmeye bir adım daha yaklaştı.

İlk özel robotik aracın Ay’a inmesine bir adım kaldı

Danimarka’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan ve boşanmak isteyen çiftler, 30 dakikalık online bir kursa tabi tutulacak ve bu kurs 3 ay sürecek.

Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı

Bayık, "Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir" dedi.

“Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71