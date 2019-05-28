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28 Mayıs 2019
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Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi işbirliğinde öğretmen ve memur adayları için düzenlenen KPSS eğitim kampı başladı.
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Fethi Yaşar “25 binden fazla iş başvurusu var”

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Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi işbirliğinde öğretmen ve memur adayları için düzenlenen KPSS eğitim kampı başladı.

Kampı ziyaret ederek sınav öncesi memur adaylarına başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Türkiye’de en büyük sorun işsizlik. Eğitimli gençlerimizin büyük bir çoğunluğu işsizlik sorunu ile karşı karşıya. Belediyemize yapılan iş başvuru sayısı 25 bini geçti. Daha acı olanı da bu CV’lerden 19 bini üniversite mezunu gençlerimiz” dedi.

7 binden fazla aday kampa giriyor

Pegem Akademi işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye’nin en büyük KPSS hazırlık kampı Yenimahalle’de başladı. İlk günden 3 bine yakın öğrencinin katıldığı eğitim programı 12 gün boyunca devam edecek.

Kampı ziyaret ederek il genelinden sınava girecek öğretmen ve memur adaylarıyla bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Hayata atılmanın imtihanı olan KPSS sınavı için her yıl bu eğitimleri veriyoruz. Geçen yıllarda adaylar bu eğitimlerimizden ciddi fayda sağladı. İnşallah bu 12 gün sizler için de yararlı olacaktır. Şimdiden hepinize sınavda da hayatta da başarılar diliyorum” dedi.

Üniversite bitirmek iş bulmak değil

Maalesef önce üniversitelere girebilmek için kıyasıya bir yarış, ardından işe girebilmek için aynı yarış var diye sistemi eleştiren Yaşar “Ben her zaman söylüyorum. Üniversite bitirmek iş bulmak anlamına gelmiyor. Ülkemizde bir türlü düzen tutmayan yanlış eğitim sistemleri, sürekli açılan üniversiteler ki akademik kadrosu oluşturulamamış, içi boş. Diğer yandan adını bilmediğimiz yüzlerce bölüm. Bu bölümlerin hayatta karşılığı yok. Ne kadar da çabalasak eğitim sistemi düzen tutmadan bir adım ileri gitmemiz mümkün değil. Bugün belediyemize yapılan iş başvuru sayısı 25 bini geçti. O kadar üzülüyorum ki bu başvuruların 19 bini üniversite mezunu. Çare sizsiniz kardeşlerim. Devletin belli kademelerinde göreve başlayacaksınız. İşsizliğin çözümü de üretimden geçiyor. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe hep birlikte üretmeli, dış satımı güçlendirmeli ve istihdam yaratmalıyız. Ülkemizin kurtuluşu üretimden geçiyor” diye konuştu.

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