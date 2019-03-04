Ferrero Fındık CEO’su Marco Gonçalves, Türkiye’ye bu yıl içerisinde 150 milyon liralık bir yatırım hedefi koyduklarını açıkladı.

Ferrero Fındık CEO’su Marco Gonçalves Ferrero Fındık Trabzon Fabrikası’na yaptığı ziyaret sırasında, şirketin Türkiye’deki iş geliştirme stratejileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyaretinde, Türkiye’ye bu yıl içerisinde 150 milyon liralık bir yatırım hedefi koyduklarını ifade eden Gonçalves, “Bu yatırımlar Ferrero Değerli Tarım Programı’yla fındık üreticilerine yönelik eğitim ve teknik destekler ile üretim ve lojistik tesislerimizde devam eden büyüme ve geliştirme çalışmalarını kapsıyor” diye konuştu.

Ferrero Fındık’ın Türkiye’deki bir sonraki adımı üzerine Gonçalves ise şunları şöyledi:

“Stratejik partnerimiz olarak Türkiye’de de İtalya ve Şili gibi ülkelerde başarısı kanıtlanmış uzun vadeli programları uygulamaya hazırız. Bu programlar prim sistemi ile desteklenmiş ve kalite odaklı üretim yapan fındık üreticilerine öngörü ve stabilite sağlayarak sektörün sürdürülebilirliğini de arttırmaktadır.”

“FINDIK BAHÇELERİNDEKİ DURUM ÇOK İYİ”

Fındık pazarındaki son gelişmelere de değinen Gonçalves, “2018-2019 yılı, hem kalite hem de miktar olarak iyi bir sezondu ve Ferrero’nun gereksinimlerini karşıladı. 2019-2020 mahsüllünü gözlemliyoruz. Henüz çok erken olmasına rağmen, fındık bahçelerindeki mevcut durum çok iyi. Bu da bakış açımızı çok olumlu etkiliyor” şeklinde açıklamada bulundu.

“Bu dönemde gündemimizde, şu ana kadarki en yüksek rekoltenin alınması beklenen Şili var” diyerek sözlerine devam eden Gonçalves, “Rekoltenin 30 bin tonu bulması bekleniyor ve kalitenin de en iyi seviyede olması öngörülüyor. Bu durum Şili’nin fındık piyasasındaki yerini önemli bir oyuncu olarak pekiştiriyor” dedi.