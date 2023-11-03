Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki çok sayıda feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00 seferi yapılacak olup, planlı diğer tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler ise iptal edildi.