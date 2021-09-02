Alper KORKMAZ-Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) – TİYATRO ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Derya Şensoy da babasını gözyaşları içinde alkışladı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy için bugün ikindi namazından sonra Teşvikiye Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde Şensoy’un eski eşi Derya Baykal, kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy taziyeleri kabul Etti. Törene yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Okan Bayülgen, Demet Akbağ, Oya Başar, Ferdi Atuner, Celal Belgil, Sermiyan Midyat katıldı.

“BÜYÜK BİR KAYIP”

Eski eşi Derya Baykal, “Hepimiz için; Türk tiyatrosu, edebiyat için, Ses Tiyatrosu için büyük bir kayıp. Bunu benim söylememe bile gerek yok” diye konuştu. Oyuncu Ferdi Atuner, “Öncelikle ailesine sabır versin. Sonrasında sevenlerine sabır versin. Aynı oyunda bir araya gelmedik ama kendisini fazlasıyla seyrettim. Provalarını çok gördüm, yan yana tiyatrolarda oynadık. Ölmesini hazmedemedik” dedi.



“BÜYÜK BİR USTAYDI”

Uzun süre kendisiyle sahne alan oyuncu Celal Belgil ise, “Nöbetçi tiyatrodan beri tanıyorum. Çırayım yani. Ortaoyuncular’da yetiştim. Büyük bir ustaydı. Büyük bir kayıp. Ortaoyuncular devam etsin istiyordu. Bu da gerçekleşecek inşallah” şeklinde konuştu.

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ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Ferhan Şensoy tabutu cenaze arabasına götürülürken, sevenleri alkışladı, tabutuna karanfiller attı. Kızı Derya Şensoy da babasını uzun süre gözyaşları içinde alkışladı. Şensoy’un cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze aracının gittiği sırada bir grubun Beşiktaş sloganı atması üzerine polis slogan atanları caddeden uzaklaştırdı. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

(FOTOĞRAF)