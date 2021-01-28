Ferdi Özbeğen beyaz piyanosu ile anıldı

İstanbul DHA – TÜRKİYE’de taverna müziğinin öncüsü isimlerinden Ferdi Özbeğen, vefatının 8. yılında beyaz piyano ile anıldı.

Ferdi Özbeğen’in bugün ölüm yıl dönümü. 8 yıl önce vefat eden Özbeğen, tüm mal varlığını ve beyaz piyanosunu bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından beyaz piyanosu başında anıldı. Özbeğen’in bağışıyla, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılan beyaz piyanoyu, sanatçının vefat yıl dönümünde okulun mezunlarından Gülçin Çetin çaldı. Özbeğen’in yeniden gündem olan “Gündüzüm Seninle” şarkısını beyaz piyanoyla yorumlayan Çetin, “Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 2018 mezunuyum. Şu an Tıp Fakültesi 3. sınıfta okumaktayım. Ferdi Özbeğen çok büyük ve değerli bir sanatçı ayrıca kalbi de çok güzel bir insan. Bu piyano 5 yıldır bizim okulumuzda. Ben de bu piyanoya defalarca dokunma şansı bulundum. Bu benim için çok onur ve gurur verici. Ben de bu eseri onun yorumuyla çalarak genç kuşakların da Ferdi Özbeğen’i tanımasına vesile olmak istedim. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da ” Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeğen; kendi tanımıyla ‘İnsanları umuda taşıdım’ dediği müzik hayatının baş kahramanıydı. Kendine has üslubu ve yorumuyla yep yeni bir tarzın öncüsü oldu. Dönemin müzik severleri ve müzik camiası kendisini hayranlıkla takip etmişti ve etmeye devam ediyor. Ne mutlu ki son dönemde dijital platformlarda gerçekleşen projelerden dolayı yeni nesil de kendisini keşfetti. Gençler de artık Ferdi Özbeğen dinliyor. 1965 yılında Altın Mikrofon ödülü aldığı 45 liği babamdan bana kalmıştı. Şimdi 20 yaşındaki oğlum Güneş onu dinliyor” diye konuştu.



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