Ferdi Kadıoğlu: Avrupa’da futbol oynama hayalim var 

- Reklam -

“Son 3 yıla bakacak olursak çok daha fazla süre aldım”

“Taktiksel anlamda oldukça güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum”

“Takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var”

“İyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum”

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, “Avrupa’ya gitme, orada futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz ve buna odaklanmış vaziyetteyiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki idmanın ardından konuşan Ferdi Kadıoğlu, “Önceki maç ile ilgili konuşacak olursak Ümraniye’ye karşı bana göre önemli bir üç puan elde ettik. En iyi maçımız mıydı, değildi. Bunu söylemem ama önemli bir galibiyet elde ettik. Birincilik pozisyonuna yakın olmak bakımından bizler için önemli bir galibiyetti. Zaten isteğimiz ve arzumuz da yeniden birinciliği almak. Söylediğim gibi iyi bir maç ortaya koyduk mu, en iyi Fenerbahçe miydi, değildi ama aldığımız üç puan değerli bir üç puandı. Önümüzde oynayacağımız maçlarda daha dominant, daha baskın olmamız gerekiyor. Bunun için de çabamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“SON 3 YILA BAKACAK OLURSAK ÇOK DAHA FAZLA SÜRE ALDIM”

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye geldiği günden bugüne gerek fizik gerekse de oyun performansı anlamında pozitif bir grafik çizmesi hakkında, “Fenerbahçe’ye ilk geldiğim sezon çok fazla maça çıkma fırsatım olmadı, çok fazla sahada görünemedim, oynayamadım. Dolayısıyla zinde ve güçlü kalmak bu anlamda benim için zordu. Ama maç oynadıkça bu daha da değişti. Zaten genç oyuncuların durumuna bakacak olursa da mental anlamda ya da fiziksel olarak güçlü kalması maç oynadıkça olur. Dolayısıyla ilk yıl baktığımızda bu benim için pek gerçekleşmedi. Son 3 yıla bakacak olursak çok daha fazla süre aldım, çok daha fazla maç içerisindeydim, çok daha fazla oyuna girdim ve bu saydığım unsurlar sizi çok daha güçlü kıldığı gibi özgüveninizi de arttırıyor. Bana göre en önemli unsurlar bunlar” şeklinde konuştu.

“TAKIMIN İÇERİSİNDE ÇOK FAZLA TECRÜBELİ OYUNCU VAR”

Takım içerisinde çok fazla sayıda tecrübeli oyuncu olduğuna da değinen Ferdi Kadıoğlu, “Takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Sadece ben değil birçok takım arkadaşım bu anlamda tecrübeli ve herkesin bu noktada bir sorumluluğu var. Diğer takım arkadaşlarım da birbirlerini bu noktada fazlasıyla motive ediyorlar. Şu an Fenerbahçe’de en eski oyuncuyum ama takımda farklı tecrübeli oyuncular da var ve bu oyuncular daha önce şampiyonluk da yaşayan oyuncular. Dolayısıyla sadece benim değil tüm takım arkadaşlarımın bu noktada önemli bir rolü var” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’YA GİTME HAYALİM VAR”

Odak noktasının sadece Fenerbahçe olduğunun altını çizen Ferdi Kadıoğlu, “Avrupa’ya gitme hayalim var, Avrupa’da futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz ve buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe” dedi.

“İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”

Ferdi Kadıoğlu, kendisini en rahat hissettiği mevkii hakkında, “Favori pozisyonum 10 numara pozisyonu ama kenarlarda oynamaktan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla benim hangi pozisyonda oynadığım kendi açımdan çok fazla önemli değil. Şu an itibarıyla oynadığım pozisyonlarda da iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Oynadığım pozisyonlara odaklanıyorum. Hocam bana görev verdiği takdirde hangi pozisyon olursa olsun o pozisyona odaklanıyorum. Bu saydıklarınız dışında başka pozisyon da olursa eğer oralarda oynamak için en iyisini ortaya koyarım. Tabii bu arada bu 10 numara söylemim şakaydı” diye konuştu.

“TAKTİKSEL ANLAMDA OLDUKÇA GÜÇLÜ YANLARIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Görev aldığı süre boyunca en iyisini ortaya koymaya ve kendi oyun stilini yansıtmaya çalıştığını dile getiren Ferdi Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıllardan itibaren son sezonlara bakacak olursak bence oldukça gelişim kaydediyoruz ve bu gelişimi de bu hocayla beraber sürdürüyoruz. Ben de kendi özelliklerimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki hocamızın da kendi nitelikleri, kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda oldukça güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocanın da aynı şekilde taktiksel anlamda güçlü yanları var. Hocayla beraber taktiksel anlamda defansif yönümü de çok daha ilerlettiğimi düşünüyorum. Günden güne takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ben de kişisel olarak maçlarda en iyimi ortaya koymaya ve kendi oyun stilimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hocamız da bu noktada bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor.”

- Reklam -

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ferdi Kadıoğlu’nun açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)