Ana Sayfa Güncel Haberler Fenomen ‘Arya’yı tehdit edip, hakarette bulunan sanığın yargılanması başlandı / Ek fotoğraf
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Semih ERSÖZLER- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığının ocak ayı mevsim normallerinin üzerinde...
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