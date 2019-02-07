“Futbolcuları karbonhidratla beslemeyin” diyerek Fenerbahçe’ye her gün bir kuzu önerisinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay’a Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı’dan cevap geldi.

“Sporcuda başarı kuzu eti ile değil, doğru bilgi ve çalışma ile sağlanır” diyen Dr. Saçaklı, “Sporun tanımını bile bilmeyenler sporcu beslenmesinde uzman oldular. Bilmediğiniz konularda susmak en doğrusu” diye konuştu.

Tüm bedensel işlevlerde, bedenimizin zorunlu olmadıkça proteinleri yakıt olarak kullanmadığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. Saçaklı, “Beden proteini yapıtaşı olarak konumlandırır. Bir sporcu koşarken karbonhidrat ve yağ asitlerini değişik oranlarda karışık olarak kullanır. Sağlıklı bir insanda 80 bin kalori yağ deposu varken, buna karşılık 1480 kalorilik karbonhidrat depomuz vardır. Spor yapmayanlar günde kilo başına 4,5 gram karbonhidrat tüketirken, sporcuların kilo başına 8 -12 gram karbonhidrat gereksinimleri vardır” dedi.

“KOŞU İÇİN GLİKOZ ŞART”

Proteinlerin asla depolanmayacağını belirten Dr. Öğr. Üy. Haluk Saçaklı, “Beden günlük ihtiyacımız kadarını kullanır, fazlası yağ olarak depo edilir. Bir sporcu müsabaka anında sprint koşu yapıyorsa bu karbonhidratla yani glikoz ile olur. Yağdan gelen enerjinin kullanılması için karbonhidrat metabolizmasının ara ürünlerine yani yine glikoza ihtiyacımız vardır. Sadece yağ yakarsak koşamayız” şeklinde konuştu.

“Metodik olarak yorgunluğu belirleyen şey yağların değil karbonhidratların tükenmesidir” diye konuşan Dr. Haluk Saçaklı, “Çünkü yağ depoları neredeyse sınırsızdır. 90 dakika değil günlerce futbol oynasanız da tüketemezsiniz” ifadesini kullandı.

Dr. Saçaklı konuşmasına şöyle devam etti:

“Teorik olarak bir sporcunun 150 kilometreyi hiç durmadan koşması gerekirken koşamaz yorulur. Çünkü kas içindeki karbonhidratlar tükenir ve artık yağı enerji kaynağı olarak kullanamaz hale gelir. Karbonhidratlar yağı tutuşturan çıra gibidir. Kaslarımız çok fazla miktarda yağı yakabilir, yeter ki kas içindeki glikojen tükenmemiş olsun.”

“VÜCUDUN ENERJİ KAYNAĞI KARBONHİDRAT”

Etin sindiriminin 12 ile 24 saat olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. Haluk Saçaklı, “O nedenle sporcuların kuzu eti ile değil müsabaka öncesi karbonhidrattan zengin beslenmesi gerekir ki glikojen depolarının doygunluğu sağlansın. Et ağırlıklı beslenme diyeti uzun süre uygulanırsa yaşam tehlikeye girebilir. Kalp krizi geçirme riski artabilir ve sizi ölüme sürükleyebilir. Yüksek proteinli beslenme kemik erimelerine neden olur. Çünkü aşırı protein, kemiklerden kalsiyum çekilmesine neden olur. İyi kaliteli karbonhidratı yeterince almazsanız beyin fonksiyonları iyi çalışmaz. Yüksek proteinli diyetler karaciğer ve böbreklerin aşırı çalışmasına ve yorulmasına neden olur. Kısaca, vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları bulamadığında, kendisinden beslenerek proteinleri yani kaslarınızı yakar” dedi.