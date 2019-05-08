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8 Mayıs 2019
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Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları devam eden basketbolcular Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'nin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Final Four'da forma giyemeyeceklerini açıkladı.
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Fenerbahçe’den Lauvergne ve Datome açıklaması

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Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları devam eden basketbolcular Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome’nin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Final Four’da forma giyemeyeceklerini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden  oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir. Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir.”

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