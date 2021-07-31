- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı (FOTOĞRAFLAR)
Ankara’da 14 kilo kaçak tütün ele geçirildi
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, 14 kilo 200 gram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören Suç Önleme...
Annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin aldı
Mahir ALAN/ADIYMAN, (DHA)- ADIYAMANda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Yasir S. (37), annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin aldı. Polis tarafından kapısı kırılarak girilen evde etkisiz hale...
Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem
BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak...
Manavgat’taki büyük yangın 4’üncü gününde (2)
İNSANSIZ HELİKOPTERDEN İLK GÖRÜNTÜLER Titra Teknoloji firması tarafından 2,5 yıllık Ar- Ge çalışmasıyla üretilen 'Alpin' isimli insansız helikopter, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ilk kez Manavgat...