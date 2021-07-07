Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan oyunculara mikrofonlu talimat (FOTOĞRAFLAR)

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." dedi...