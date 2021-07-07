- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan oyunculara mikrofonlu talimat (FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü
Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE- Oğuzhan UYSAL/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan’ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi...
Göztepe’nin sembolü noktayı koydu
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - GÖZTEPE'de altyapıdan çıkıp 10 sezondur A takımda forma giyerek kulübün sembol futbolcularından olan kaptan Halil Akbunar, kendisiyle ilgili haftalardır...
Tunceli’de, motosiklet kazasında kolu toptu
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada, Müge S.'nin kolu koptu. Kaza,...
Yahu ulufe dağıtmıyorsunuz ki
Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." dedi...