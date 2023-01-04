Fenerbahçe’de Valencia takımla çalıştı

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Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertli ekipte dizinden sakatlığı bulunan Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte diz sakatlığı yaşayan Enner Valencia, takımla çalışmalara başlarken tedavisi süren Joao Pedro idmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)