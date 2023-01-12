Fenerbahçe’de Samet Akaydın takımla ilk antrenmanına çıktı

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Kaan ÜLKER – İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Samet Akaydın da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çabukluk hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenmandan görüntüler

– Samet Akaydın’dan detaylar

(FOTOĞRAFLI)