Fenerbahçe’de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

- Reklam -

İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında 17 Ekim Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. AEK Larnaca maçında ilk 11’de forma giyen sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte; Joshua King ve Willian Arao özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Miha Zajc günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)