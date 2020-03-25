Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.”

Fenerbahçe Spor Klubü

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