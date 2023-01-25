Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

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İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Bright Osayi-Samuel günü tedavi programları ile tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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