Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı

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Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçe, Süper Lig’in 22’ncı haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente hareket edecek.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joao Pedro’nun yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile kart cezası bulunan Crespo takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: “Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Muhammet Doğukan Demir, Attila Szalai, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi.”

