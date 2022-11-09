Fenerbahçe’de Gustavo Henrique saha çalışmalarına başladı

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İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında cumartesi günü sahasında Giresunspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman; sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

PERES SALON, GUSTAVO HENRİQUE SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sarı-lacivertli ekipte bir süredir sakatlıkları bulunan Luan Peres salon, Gustavo Henrique ise saha çalışmalarına başlarken; Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı. Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat’ın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman sürdürecek.

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