Fenerbahçe’de Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

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İSTANBUL,(DHA) – Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)