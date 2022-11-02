Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı

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İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın akşam Polonya’nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı’nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, Polonya’ya gidecek.

(FOTOĞRAFLI)