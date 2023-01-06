Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor

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İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü sahasında derbi maçta Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Oyuncular; sahada yapılan koşu, ısınma ve koodirnasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasasray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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