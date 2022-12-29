Fenerbahçe’de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

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İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

