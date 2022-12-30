Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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(FOTOĞRAFLI)