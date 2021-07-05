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Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı (FOTOĞRAFLAR)
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