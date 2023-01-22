Fenerbahçe, Ümraniyespor’a konuk olacak

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Joao Pedro forma giyemeyecek

6 oyuncu ceza sınırında

Hazırlıklar tamamlandı

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) – Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmınana çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda yarın 20.00’de oyananacak mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Ligde 38 puanla 2’nci sırada yer alan Fenerbahçe, ligin 19’uncu haftasında Gaziantep FK’yı 2-1 yenip kupadaki Rizespor mücadelesinden de galibiyetle arılmıştı. Ligde ve kupada aldığı galibiyetlerle Ümraniyespor karşılaşmasına moralli gidecek olan sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi.

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(FOTOĞRAFLI)