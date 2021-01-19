Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul (DHA) FENERBAHÇE Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce kendisine hakaret eden bir kişiden şikayetçi oldu. Bulut, bugün şikayetçi sıfatıyla polis merkezine gelip ifadesini yineledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce bir kişi tarafından hakarete uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Erol Bulut, bugün yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gelerek ifadesini yineledi. Erol Bulut, daha sonra yanındaki arkadaşıyla karakoldan ayrıldı.

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