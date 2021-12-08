Fenerbahçe Safiport – Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)

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Gaziantep’te sahte içki operasyonu
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir evde 72 litre etil alkol ile 15,5 litre dökme alkol ele geçirildi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
Ağrı, Kars ve Erzurum’da ‘Eren Kış-10 Operasyonu’ başlatıldı
ANKARA, (DHA) - AĞRI, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çitftçi' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 790 personel görev aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı...
‘Su Diyeti’ ile 30 günde horlamadan kurtulmak mümkün
Horlama, uyku ve yaşam kalitesini engelleyen sorunların başında geliyor. Horlama şikayeti olan kişilerin sabahları fazlasıyla yorgun, halsiz ve kalitesiz uykuyla güne başladıklarını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, bu rahatsızlığın ‘Su Diyeti’ ile kişinin kilosuna bağlı olarak 1 - 4 aylık süre içinde ve yüzde 95’in üzerinde başarı oranıyla tedavi edilebileceğini ifade ediyor.
Kendini yüzbaşı olarak tanıtıp esnafı dolandıran şüpheliyi, yüzbaşı yakaladı
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta, kendini yüzbaşı olarak tanıtarak 600 bin liralık alışveriş yaptığı esnafları dolandırdığı belirlenen K.P. (23), yüzbaşı komutasındaki jandarma tarafından suçüstü...