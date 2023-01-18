Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır

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İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda yarın Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Yarın saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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