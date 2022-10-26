Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarını tamamladı 

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Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) – UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5’inci maçında yarın Fransa’nın Rennes ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile İsmail Yüksek’in idmanda yer almadı. Joshua King ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Rennes maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

-Jesus’un görüntüleri

-Genel detaylar

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(FOTOĞRAFLI)