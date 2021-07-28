Fenerbahçe – PEC Zwolle (FOTOĞRAFLAR)

TAŞAN DERENİN SULARI EVİ YIKIP, SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA Artvin'in Arhavi ilçesinde taşan derenin suları, bir evi yıkıp, önüne katarak sürükledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı o anlar cep telefonu...