- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe – PEC Zwolle (FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Manavgat’ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
'CEHENNEMİ YAŞADIK' Manavgat'taki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, Yeniköy Mahallesi sakinleri de ellerine aldıkları hortumlarla yangının evlerine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Mahalle sakinleri,...
Osmaniye’de orman yangını (4)
VALİ YILMAZ: ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ Osmaniye’de iki noktada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yerinden takip eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangınların durumu...
Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (5)
TAŞAN DERENİN SULARI EVİ YIKIP, SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA Artvin'in Arhavi ilçesinde taşan derenin suları, bir evi yıkıp, önüne katarak sürükledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı o anlar cep telefonu...
Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)
YOL ULAŞIMA AÇILDI TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde devrilen kereste yüklü TIR nedeniyle İstanbul şeridi, kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından yol saat 19.30 sıralarında ulaşıma açıldı. FOTOĞRAFLI