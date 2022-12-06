Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

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İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında İspanya’nın Tenerife La Laguna takımını 3-0 (25-17, 27-25, 25-14) mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Opet’te mücadeleyi 16 sayıyla tamamlayan Rus smaçör Arina Federovtseva, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Sarı-lacivertli ekip, D Grubu’ndaki ikinci maçında, 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımına konuk olacak.
(FOTOĞRAFLI)
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