Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

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İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçe, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda çabukluk çalışmaları da yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yarın Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)