Fenerbahçe kafilesi Ankara’da

- Reklam -

Enes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,(DHA)- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında yarın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya geldi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında yaklaşık 100 kişilik bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra havalimanından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fenerbahçe kafilesinin havaalanından çıkışı

-Taraftarın futbolcularla fotoğraf çektirmesi

-Sevgi gösterileri

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)