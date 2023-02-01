Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi

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Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi

Prag’daki mücadeleyi Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış da izleyerek Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

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Prag, (DHA)

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 12’inci hafta maçında deplasmanda ZVVZ USK Praha ile karşılaştı. Karşılaşmayı 66-73 kazanan sarı-lacivertliler üst üste 10’uncu galibiyetine imza attı ve A Grubu’ndaki en yakın rakibi olan ZVVZ USK Praha ile arasında farkı 2 galibiyete çıkartarak grup maçlarının bitimine iki hafta kala çeyrek finale kalmayı garantiledi. Breanna Stewart 18 sayıyla takımın skoreri oldu. Satou Sabally 14, Kayla McBride 13, Emma Meesseman 12, Alina Iagupova 10, Olcay Çakır Turgut da 6 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

EGEMEN BAĞIŞ, MÜSABAKAYI PRAG’DA BULUNAN FENERBAHÇE TARAFTARLARIYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımı, ZWZ USK Prag maçı için gittiği Prag’da Büyükelçi Egemen Bağış’a ziyarette bulunarak imzalı forma hediye etti.

Kralovka Arena’da oynanan maç öncesinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Takım Genel Menejeri Arzu Özyiğit ve Prag Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özgür Öztürk ile birlikte Prag’daki Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış’a ziyarette bulunuldu. Ziyaret sonrası Fenerbahçe kafilesi Egemen Bağış’a imzalarını taşıyan forma hediye etti. Egemen Bağış, müsabakayı Prag’da bulunan Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte izlerken alınan galibiyet sonrası çeyrek finali garantilemenin coşkusu yaşandı. (DHA)