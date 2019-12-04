Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur 1’inci maçında Fenerbahçe, İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.
13’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tolgay Arslan’ın sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.
15’inci dakikada Ferdi’nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Deniz’in kafa vuruşunda top kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
16’ncı dakikada Welligton’dan topu kazanan Ferdi, Vedat ile paslaşarak ceza sahası içine girdi ve boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
49’uncu dakikada Ferdi ile Zajc’ın duvar pasında topu kaleci Alperen çeldi. Dönen topla buluşan Zajc’ın vuruşunda rakibe çarpan top kornere çıktı.
49’uncu dakikada Deniz’in kullandığı korner atışında savunmadan seken topla buluşan Jailson’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59’uncu dakikada Ferdi’nin pası ile buluşan Deniz’in vuruşunda kaleci Alperen topu kornere çeldi.
71’inci dakikada Deniz Türüç’ün ara pası ile topla buluşan Vedat’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
86’ncı dakikada Muhammed’in ceza sahası için solundan sert vuruşunda topu kaleci Harun kornere çeldi.
88’inci dakikada Moses’in pası ile buluşan Muhammed rakiplerini geçerek topu Zajc’a aktardı. Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.
Mücalede 4-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile son buldu.