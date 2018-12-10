Yaşasın, bu hafta Fenerbahçe ile maçımız var. Averajı düzelteceğiz.

Erzurumsporlu bir taraftar

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Fenerbahçeli kardeşlerime baktıkça yüreğim sızlıyor. Bu yıl Süper Lig’den düşme olmasın!

Galatasaraylı bir taraftar

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Fenerbahçe önümüzdeki yıl Birinci Lig’de şampiyonluğa oynar.

Beşiktaşlı bir taraftar

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Fenerbahçeli futbolculara bir hatırlatma: Top sizin kaleye değil karşı kaleye girince puan alıyorsunuz.

Trabzonsporlu bir taraftar

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Keşke ödünç puan vermek mümkün olsaydı. Fenerbahçe için elimizden geleni yapardık.

Kasımpaşalı bir taraftar

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Maçın 3-0 bittiğine üzüldüm. Daha fazla gol atabilirdik. Büyük farkı kaçırdık.

Jeremy Bokila (Akhisarsporlu futbolcu)

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Ali Koç, mağlup takım oyuncularını özel uçağa bindirmemiş, İstanbul’a otobüsle yollamış.

Valla bu takıma otobüs bir yana eşek arabası bile çok.

Fenerbahçeli bir taraftar

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Fenerbahçe’de Barış var ama savaşan yok.

Fenerbahçeli bir taraftar

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Artık iyice kanaat getirdim. Bu takım tarihe geçmek için oynuyor.

Fenerbahçeli bir taraftar

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Takımın adının değişmesini teklif ediyorum. Bize Kâbusspor yakışır.

Fenerbahçeli bir taraftar

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Fenerbahçe için çok üzülüyorum.

Cihat Arslan (Akhisarspor Teknik Direktörü)

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Kaleci Harun büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Futbol takımı sanarak hentbol takımına transfer olmuş çocuk.

Fenerbahçeli bir taraftar

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Fenerbahçe’ye maç teklif ediyoruz. Üç gol de avans vereceğiz.

Yumurcak Ana Okulu Çocukları

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Ali Koç’u umut olarak görenler haklı çıktı. Averajı düzeltmek isteyen tüm takımların umudu oldu.

Fenerbahçeli bir taraftar

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Havalar yağışlı gidiyor. Fenerbahçe’yi Yıldırım çarptı.

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Bu takım düzelir ama ben göremem.

Can (5 yaşında)

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Ah ben Fenerbahçe’ye teknik direktör olacak adamdım. Kıymetimi bilemediler.

Armutlu Mahalle Takımı Teknik Direktörü

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Sayın Ali Koç. Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder.

Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi Genel Başkanı)