Yaşasın, bu hafta Fenerbahçe ile maçımız var. Averajı düzelteceğiz.
Erzurumsporlu bir taraftar
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Fenerbahçeli kardeşlerime baktıkça yüreğim sızlıyor. Bu yıl Süper Lig’den düşme olmasın!
Galatasaraylı bir taraftar
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Fenerbahçe önümüzdeki yıl Birinci Lig’de şampiyonluğa oynar.
Beşiktaşlı bir taraftar
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Fenerbahçeli futbolculara bir hatırlatma: Top sizin kaleye değil karşı kaleye girince puan alıyorsunuz.
Trabzonsporlu bir taraftar
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Keşke ödünç puan vermek mümkün olsaydı. Fenerbahçe için elimizden geleni yapardık.
Kasımpaşalı bir taraftar
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Maçın 3-0 bittiğine üzüldüm. Daha fazla gol atabilirdik. Büyük farkı kaçırdık.
Jeremy Bokila (Akhisarsporlu futbolcu)
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Ali Koç, mağlup takım oyuncularını özel uçağa bindirmemiş, İstanbul’a otobüsle yollamış.
Valla bu takıma otobüs bir yana eşek arabası bile çok.
Fenerbahçeli bir taraftar
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Fenerbahçe’de Barış var ama savaşan yok.
Fenerbahçeli bir taraftar
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Artık iyice kanaat getirdim. Bu takım tarihe geçmek için oynuyor.
Fenerbahçeli bir taraftar
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Takımın adının değişmesini teklif ediyorum. Bize Kâbusspor yakışır.
Fenerbahçeli bir taraftar
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Fenerbahçe için çok üzülüyorum.
Cihat Arslan (Akhisarspor Teknik Direktörü)
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Kaleci Harun büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Futbol takımı sanarak hentbol takımına transfer olmuş çocuk.
Fenerbahçeli bir taraftar
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Fenerbahçe’ye maç teklif ediyoruz. Üç gol de avans vereceğiz.
Yumurcak Ana Okulu Çocukları
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Ali Koç’u umut olarak görenler haklı çıktı. Averajı düzeltmek isteyen tüm takımların umudu oldu.
Fenerbahçeli bir taraftar
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Havalar yağışlı gidiyor. Fenerbahçe’yi Yıldırım çarptı.
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Bu takım düzelir ama ben göremem.
Can (5 yaşında)
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Ah ben Fenerbahçe’ye teknik direktör olacak adamdım. Kıymetimi bilemediler.
Armutlu Mahalle Takımı Teknik Direktörü
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Sayın Ali Koç. Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder.
Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi Genel Başkanı)
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